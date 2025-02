Luca Piermartiri tra politica e poesia

Luca Piermartiri, oltre all’impegno politico e professionale, ha una grande passione per la poesia e con gli ultimi due componimenti proposti è alla sua quarta pubblicazione: ‘Alessia’ e ‘Z’ sono stati inseriti nelle antologie ‘Il Federiciano’ e ‘Parole in fuga’ della Aletti Editore. Sono due raccolte di poesia frutto di prestigiosi concorsi internazionali che offrono l’opportunità di vedere gli scritti pubblicati in una raccolta di grande valore culturale, con autori emergenti. Aletti, dopo aver visionato i componimenti, ha selezionato anche Piermartiri per le prestigiose collane editoriali. Presidenti di Giuria erano il poeta e formatore Giuseppe Aletti e Alessandro Quasimodo, poeta, autore, attore e regista teatrale, figlio del Nobel, Salvatore Quasimodo. "‘Alessia’ è dedicato a mia figlia e vuole essere un’ode alla libertà e alla piena emancipazione femminile – spiega Piermartiri -. ‘Z’ rappresenta invece un connubio di storia e letteratura. Il mio progetto è di realizzare una intera raccolta di mie poesie".