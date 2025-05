Luca Sbardella: ritorno alla Samb per la Poule Scudetto contro il Forlì

Tornano ad incrociarsi le strade di Luca Sbardella e della Samb. Il difensore del Forlì, assente domani nel primo match della Poule Scudetto, nella passata stagione ha vestito la maglia rossoblù. Il 32enne centrale romano totalizzò 26 presenze, mettendo a segno due reti. La prima nella trasferta di Sora, l’altra a Riccione allo scadere per il 3-2 che valse i tre punti alla formazione allora allenata da Maurizio Lauro. Un campionato che dopo un girone di andata esaltante si concluse al quarto posto in classifica. "Il calcio è così - glissa sull’argomento Sbardella - perché si passa attraverso vari momenti che possono essere positivi e negativi. Ad un anno di distanza non ha senso parlare su cosa sia mancato nella passata stagione per vincere il campionato. L’importante è trarre insegnamento da ciò che non ha girato per il verso giusto per poi migliorare. Concetti che ho messo in pratica a Forlì. Sicuramente è stata un’annata dai due volti. Una prima parte sensazionale ed un finale che ci ha lasciato l’amaro in bocca. L’importante è che ora la Samb merita dove stare. Ha portato a casa un risultato molto importante e bisogna fare i complimenti allo staff tecnico e al gruppo. Ringrazierò sempre, comunque, chi mi ha permesso di fare parte della Samb. Ti dà grandissime emozioni".

Forlì e Samb, alla resa dei conti hanno avuto un cammino identico. I romagnoli hanno totalizzato 84 punti, frutto di 27 vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. "Non eravamo tra le favorite - è sempre Sbardella che parla - anche perché c’erano nel girone formazioni di spessore come Ravenna, Pistoiese e Piacenza. Ma dentro lo spogliatoio con i compagni ed il mister eravamo convinti di potercela giocare fino alla fine e di centrare la Serie C anche se gli addetti ai lavori non ci mettevano tra le favorite. Sia noi che la Samb abbiamo fatto due grandi campionati". Sbardella domani non sarà in campo ma presenta così Forlì-Samb. "Sarà un match difficile ed entusiasmante, soprattutto per ciò che si porta dietro la Samb. Purtroppo in campo non ci sarò. Ho giocato le ultime partite con un leggero fastidio al tendine ed ora mi fermo per recuperare. E poi ritroverò vecchi compagni ed amici. Ci confronteremo con le migliori realtà della Serie D e - conclude Sbardella - il nostro obiettivo è fare bene". Questa mattina classica seduta di rifinitura al Ciarrocchi con Palladini che proverà gli ultimi accorgimenti tattici da utilizzare contro il Forlì. Mancheranno sicuramente Sbaffo che nei prossimi giorni si sottoporrà ad intervento chirurgico al ginocchio destro e Zini uscito malconcio dal match con la Civitanovese. In dubbio anche il portiere Orsini e Pezzola alle prese con fastidi muscolari. A disposizione di Palladini tornano Paolini e Baldassi.

Benedetto Marinangeli