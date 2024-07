Luca Sommi a piazzale Azzolino ’Perchè difendere la Costituzione’

Fermo sui Libri, la rassegna di libri e scrittori, dopo Giordano Bruno Guerri, torna con il terzo appuntamento in programma domani sera, alle ore 21.15 a Piazzale Azzolino con Luca Sommi. Giunta alla sua nona edizione, la rassegna, promossa dal Comune di Fermo e dall’assessorato alla Cultura con la Biblioteca civica Speziolicon la collaborazione del Conservatorio statale di musica ’Pergolesi’, con la direzione artistica di Artistica Oriana Salvucci, propone quest‘anno di indagare il tema degli Exempla, intesi, già come nell’antica tradizione medievale, come racconti edificanti che mirano sia al docere (insegnare) che al delectare (divertire). In un racconto Luca Sommi con il saggio ’La più bella. Perchè difendere la Costituzione’ "ci porta – è scritto nella presentazione –, a scoprire la bellezza della Carta Costituzionale italiana. Per amarla e per difenderla come merita". Luca Sommi è giornalista e critico, si occupa di letteratura, arte e politica. Insegna Linguaggi del giornalismo all’Università degli Studi di Parma e tiene un corso sul racconto d’arte e letterario alla Scuola Holden di Torino. Ha scritto saggi e ha curato diverse mostre, tra queste la grande esposizione dedicata a Correggio nel 2008. Come autore televisivo ha curato programmi per LA7 e Rai, tra questi Servizio Pubblico di Michele Santoro. Oggi e` autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce, assieme ad Andrea Scanzi, e con la partecipazione di Marco Travaglio, il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica su "il Fatto Quotidiano". Tutti gli appuntamenti di Fermo sui Libri 2024 sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia si svolgeranno nella Chiesa di San Filippo. Per informazioni telefonare al numero 3384162283.