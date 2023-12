Lucci: "Serve un tracciato che congiunga la montagna e il mare"

Se per il trasporto aereo e ferroviario il fermano rientra in un discorso di insieme di sviluppo nazionale e regionale, non si può dire lo stesso per quanto riguarda l’aspetto viario stradale. Lo sottolinea Nicola Lucci, consigliere comunale del gruppo Fermo forte, che spiega come la creazione della terza corsia autostradale sull’attuale sede non porterebbe nessun vantaggio competitivo diretto al territorio fermano: "Ciò che è più importante è un tracciato di congiunzione tra la montagna e il mare e non tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso. E’ importante che come territorio si debba fare squadra per raggiungere l’obiettivo di recuperare questa grave carenza, attraverso la richiesta di un’alternativa progettuale". Secondo Lucci bisogna immaginare l’arretramento dell’autostrada in combinazione con l’alta velocità ferroviaria "permettendo così di avvicinare la montagna alle grandi vie di comunicazione e contemporaneamente collegarsi con la bretella del Lungotenna e contemporaneamente alleggerire il traffico costiero. Resta il punto focale e l’auspicio di mantenere acceso il dibattito territoriale per cercare di ottenere più infrastrutture e non accontentarsi, perché il Fermano tra denatalità, diminuzione delle attività industrialiartigianali e spopolamento della montagna rischia solo di perdere ulteriore "strada" dai territori economicamente più avanzati".