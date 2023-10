"Luce sia": ma la città rimane ancora buia

di Silvio Sebastiani

"Se volete la luce sapete a chi dare il voto". Era uno degli slogan utilizzati in campagna elettorale dall’attuale primo cittadino, Valerio Vesprini, risultato poi essere il vero “matador” delle elezioni comunali del 12 giugno 2022. Il riferimento alla “luce” naturalmente riguarda i vari aspetti della via cittadina, secondo l’allora candidato sindaco tutti da migliorare e rilanciare. Tra essi anche la “luce” vera e propria, che, fornita dagli impianti esistenti della pubblica illuminazione, era e continua ad essere in forte sofferenza. Impianti obsoleti, responsabili di consistenti consumi energetici, di numerosi black out, di intensità luminosa fioca per cui la sera e la notte a Porto San Giorgio non si vede ad un palmo dal naso: una città buia e pericolosa da frequentare.

L’ex sindaco, Nicola Loira, consapevole di questa situazione contestatissima dalla popolazione cercò di risolverla proponendo un project financing e bandendo una gara di appalto dei servizio di gestione, illuminazione, manutenzione, fornitura di energia elettrica. Il progetto in appalto prevedeva inoltre la sostituzione dei 3.722 corpi illuminanti esistenti con luci a led, delle armature, della rete di linee e dei quadri elettrici ed anche dei pali. Sui nuovi impianti poteva essere installata la tecnologia avanzata, smart city. Il tutto per dare più luce al territorio comunale ed a costi più contenuti. Ne sarebbe risultato positivamente cambiato il volto della città. All’appalto hanno partecipato due ditte: Menowat e Ottima che hanno dato vita ad un lungo contenzioso con corsi e ricorsi al Tar. In ogni modo, bene o male si era giunti all’udienza conclusiva del 14 luglio in cui sarebbe stato aggiudicato l’appalto. Sennonché inaspettatamente qualche giorno prima il sindaco Vesprini ha fatto deliberare alla giunta municipale la revoca dell’appalto. Ne ha spiegato i motivi con l’ipotesi di assegnare in house alla partecipata Sgds, San Giorgio distribuzione multiservizi, il servizio di illuminazione e "per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che determinano l’inidoneità delle prestazioni richieste al momento dell’avvio del procedimento del partenariato". Sono già trascorsi 3-4 mesi, ma la “luce” che vorremmo non s’è ancora vista e l’illuminazione pare sempre la stessa, vale a dire “fiacca”. Citando una un celebre locuzione verrebbe da dire: "Cambiare tutto per non cambiare nulla".