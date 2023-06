Luci artistiche nel cuore della città

Amministrazione comunale al gran completo, ieri sera, per l’inaugurazione della nuova illuminazione, artistica, che ha interessato Corso Castel San Giorgio, il tunnel che lo unisce alla chiesa delle Anime Sante e la stessa chiesa. Grande la soddisfazione del sindaco, Valerio Vesprini, per la prima opera originale messa a segno dalla sua amministrazione: "Se volete la luce sapete per chi votare", affermava in campagna elettorale. E luce sia! Non molta, in attesa che si sblocchi al Tar l’appalto per i lavori di rifacimento degli impianti della pubblica illuminazione. Non molta ma, in compenso, è a colori, con prevalenza l’azzurro e policroma nella proiezione sulla facciata della chiesa Anime Sante del polittico di Carlo Crivelli.

Per la realizzazione dell’opera la Regione Marche ha concesso 50.000 euro dal ’Light disegn’, il bando finalizzato alla valorizzazione dei borghi e dei centri storici; la fondazione Carifermo ha aggiunto 8.000 euro, un contributo è stato versato pure dai commercianti e il Comune ha deliberato la quota ad esso spettante del 20%. L’illuminazione logicamente sarà allestita nelle aree più caratteristiche di Porto San Giorgio. L’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, in una nostra intervista ha fornito delle precise indicazioni: "Un impianto artistico verrà creato in Corso Castel San Giorgio per rendere quello che è il cuore della città vecchia più bello ed accogliente e di più forte richiamo". Oltreché negli spazi di Castel San Giorgio l’allestimento riguarderà il passaggio pedonale che da quest’ultimo conduce sulla strada statale Adriatica, l’area antistante la chiesa delle Anime Sante e la via Gentili. Un progetto funzionale alla valorizzazione di un percorso dello shopping dal mare al Castello. "L’idea – precisa Marcattili – è proprio quella di valorizzare un percorso dello shopping e del food. Siccome il collegamento per Castel San Giorgio è pedonale e ci sono sorte delle attività, soprattutto del food, ci piace che anche d’estate quella parte della città sia interessata dalla passeggiata. Il nostro intento è sviluppare questo percorso e in futuro farlo partire dal mare e, attraverso via Oberdan, piazza Marina e via Gentili, arrivare a coinvolgere il rione antico. Altro motivo per il quale abbiamo scelto di investire lì la luce artistica perché è la parte antica della città con il museo del mare, a cui intendiamo ispirarci e tenerci legati quale punto di riferimento sociale e culturale".

Silvio Sebastiani