Luci spente dopo l’una. Falerone taglia le bollette

Riduzione delle ore di accensione della linea di pubblica illuminazione per far quadrare il Bilancio e tanti progetti per strade e sicurezza stradale. Nei giorni scorsi il sindaco di Falerone Armando Altini, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, ha voluto fare il quadro della situazione per chiudere il 2023. "Alcuni cittadini ci hanno chiesto chiarimenti sul perché la linea di pubblica illuminazione viene spenta all’una di notte in alcune zone – dichiara Armando Altini – si tratta di un provvedimento preso in seguito all’aumento delle utenze di luce e gas. Secondo alcune proiezioni si sarebbe creato il problema di non chiudere l’anno in pareggio di Bilancio. Il costo dell’energia elettrica che negli ultimi anni era attestata fra 120.000 e 130.000 euro, quest’anno rischiava di arrivare a 300.000 euro. A Falerone esistono circa 900 punti luce, un numero importante per un territorio come il nostro; inoltre va precisato che negli anni e a stralci sono stati effettuati interventi manutentivi per sostituire i vecchi sistemi di illuminazione con i nuovi impianti a led a risparmio energetico. Detto questo posso annunciare che sono stati messi a Bilancio risorse per ulteriori 200.000 euro, per l’istallazione di nuovi impianti di illuminazione nella zone abitate che da decenni sono ancora prive di questo servizio". Altri interventi hanno interessato la manutenzione e la sicurezza stradale, oltre a quelli effettuati sono in programma nel prossimo futuro anche progetti mirati. "L’impegno dell’Amministrazione e degli uffici comunali – prosegue Altini – ci ha permesso di partecipare a bandi nazionali e ottenere finanziamenti a fondo perduto per la manutenzione stradale: 300.000 euro per la manutenzione delle strade di via Pozzo, contrada San Giuseppe, contrada Piagge e contrada Chiacchierini; circa un milione di euro per manutenzione nelle contrade Ferrarini, San Pietro, Bore, Cerretino, Rossini e via dell’Anfiteatro Romano; infine è stato captato un finanziamento di 780.000 euro per la manutenzione delle contrade Bascione, Salegnano, Ferrini, San Paolino e via degli Angeli i cui lavori dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. Dopo numerose segnalazioni e richieste di intervento, i dirigenti di Anas ci hanno comunicato un programma di lavoro per la sistemazione della statale ex 210 Faleriense che interesserà la strada che attraversa l’intera frazione di Piane di Falerone".

Alessio Carassai