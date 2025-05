Luciani: "L’Italia non è un paese per mamme, specie se lavoratrici"

La nostra non è una società amica delle mamme, soprattutto quando queste sono anche lavoratrici. È quanto si evince dal focus Anmil "L’Italia non è un Paese per mamme" commentata dal presidente della sezione di Fermo Marcello Luciani: "L’adeguamento della donna al modello sociale contemporaneo mostra i limiti di una serie di aspetti sociologici e politici del nostro Paese e l’arresto massivo della procreazione. La conquista della parità di genere ha sicuramente assunto un valore fondante per la costruzione dell’identità di ogni donna, ma nell’ambito lavorativo ancora oggi in Italia l’indipendenza economica va in contrasto con la maternità che assume spesso per il percorso professionale una "battuta di arresto". Congedi parentali efficaci, servizi di assistenza all’infanzia diffusi sull’intero territorio nazionale e di facile accessibilità, conciliazione adeguata dei tempi di vita e lavorativa rivolta ad entrambi i genitori: sono tutti elementi che secondo l’Anmil, devono certamente essere incentivati a garanzia di un mondo del lavoro sempre più a misura d’uomo. Nella provincia di Fermo nell’anno in corso sono stati già 322 gli infortuni sul lavoro, è il dato complessivo che però lascia immaginare la difficoltà delle donne che devono conciliare tempi di vita e di lavoro più complessi, con la cura dei figli e spesso anche degli anziani: "Per tale ragione, cogliamo questa occasione per dare voce ancora una volta alle donne infortunate sul lavoro, ma anche alle madri, alle mogli e alle vedove delle vittime sul lavoro per svelare le difficoltà cui va incontro il sesso femminile nella nostra società, che risultano aggravate quando a quest’ultime si sommano le conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale. Il nostro auspicio è che gli studi condotti dall’Anmil e tutte le iniziative realizzate dalla nostra associazione a livello nazionale e sui territori, possano contribuire a creare una maggiore consapevolezza sociale dei diritti che dovrebbero essere garantiti a tutte le donne, alle mamme e a tutti i cittadini – prosegue Luciani –, Sono situazioni complesse quelle in cui si vengono a trovare oggi le mamme lavoratrici, che si aggravano quando queste si trovano a doversi fare carico anche di anziani non autosufficienti e/o di persone affette da gravi disabilità e che, come equilibriste, con estrema difficoltà si ritrovano a dovere bilanciare il proprio ruolo professionale con le responsabilità familiari".