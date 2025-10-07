Luciani punta sul turismo: "Bisogna investire in ricettività e servizi"

Confindustria Fermo indica nuove strategie per lo sviluppo di uno dei comparti più importanti del sistema economico del territorio: il turismo. "Servono strategie chiare – è il proposito di Fabrizio Luciani (nella foto) presidente di Confindustria Fermo – Da tempo abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione e rafforzamento della sua sezione turismo. Se c’è un aspetto su cui stiamo investendo è quello dell’accoglienza. Non c’è turismo senza capacità ricettiva. In mezzo al boom di abitazioni private trasformate grazie agli affitti brevi, l’imprenditore investe in alberghi, resort, dimore storiche, luoghi cruciali per dare al turista, in particolar modo straniero, il servizio necessario che gli faccia ricordare non solo la bellezza della nostra provincia. La regione Marche ha iniziato un percorso di promozione del territorio in maniera unitaria, capendo che non si può vendere il singolo luogo. La nostra fortuna è che in un’ora si passa dalla sabbia morbida della nostra costa alle passeggiate, fino alle sciate, sui Sibillini. Un plus che nessun’altra regione può vantare".

Uno degli asset indispensabili per far sviluppare il turismo è quello delle infrastrutture: "Ma il turista come trova e soprattutto come arriva nelle Marche? L’aeroporto di Ancona – spiega Luciani – sta crescendo come numero di voli, ma la connessione con Ancona è migliorabile. Non si può pensare che il buyer o il turista debba sempre essere ‘recuperato’ dal privato fuori dal gate. Su questo la crescita è necessaria e siamo pronti a collaborare. Gli ultimi dati forniti dalla ministra del Turismo Daniela Santanché confermano una crescita delle Marche, che hanno migliorato le performance pre Covid. Ma non basta, perché la quota straniera, che è anche quella più ‘alto spendente’ resta bassa. Farli arrivare e restare è la sfida. Investire nelle strutture alberghiere è fondamentale. Non si vive di soli villaggi vacanze. Lo sa bene chi lavora nel turismo. Come sono cruciali gli investimenti a livello di stabilimenti balneari, il settore penalizzato dalle norme non chiare e per certi versi penalizzanti". La proposta di Confindustria Fermo è quella di cambiare la prospettive di analisi dell’industria turistica: "Turismo è visione d’insieme. Il Fermano finalmente si sta cominciando a presentare con una sua visione unitaria. Quantomeno sul mare con il brand la ‘Costa dei boghi’. È un passo importante perché senza brandizzazione non possiamo competere. Attenzione però a non rompere quella cerniera con l’area interna che si è creata post Covid, con il turista che ha scoperto la bellezza e la calma di colline e Sibillini. Anche questo è futuro, pensare a una ricettività non impattante ma di certo strutturata nei borghi e fuori dai borghi. Non possiamo far diventare i nostri gioielli dei b&b diffusi che poi non vivono per mesi".

Vittorio Bellagamba