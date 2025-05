L’Udc sostiene la candidatura di Calcinari

"Anche l’Udc sostiene la candidatura a sindaco di Gionata Calcinari per ridare a Sant’Elpidio a Mare ottimismo verso il futuro": sono le parole del coordinatore provinciale Udc, Giambattista Catalini, medico chirurgo di lungo corso, conosciuto da decine di famiglie, anche elpidiensi, che si sono rivolte a lui per risolvere problematiche, anche gravi. "Crediamo nella valorizzazione delle radici, tradizioni e identità territoriale: concetti condivisi da Calcinari" prosegue Catalini intervenendo alla presentazione della lista e indicando la candidata consigliere comunale Beatrice Vallasciani come propria referente in ‘Sem in Azione’. "Il nostro impegno per la città si focalizzerà soprattutto nel raggiungimento di obiettivi fondamentali in ambito sanitario e sociale cittadino. Vogliamo e vorremmo – aggiunge Catalini, parlando da profondo conoscitore del settore - che nel nostro sistema sociale-sanitario ci sia una comunicazione più condivisa e conosciuta possibile con l’utenza. Informazione e partecipazione sono punti basilari per aiutarci a migliorare la salute collettiva. Possiamo chiedere con forza più servizi, specie quelli che non sono presenti in ambito territoriale presso l’ospedale elpidiense, anche attraverso la filiera istituzionale con la Regione Marche. Filiera che solo il candidato sindaco Calcinari può garantire". Sia Catalini e che Calcinari ricordano la spoliazione di beni e servizi subiti da Sant’Elpidio a Mare nel corso degli anni, a favore di località limitrofe ma "possiamo riportare alcuni servizi ambulatoriali nel nostro territorio – affermano – anche eccellenze che, al momento, mancano del tutto nell’Ast Fermo come la pneumologia".