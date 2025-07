Ludoteca all’aperto per i bambini, è nata ’Officina Verde’

La creatività stimolata dalla natura si fa accoglienza per bambini e prende forma all’Officina Verde, sorta in via Piane, 43 a Moresco. La struttura è stata ideata dai titolari dell’azienda agricola ‘Agrilù’ ed inaugurata alla presenza del sindaco di Moresco Massimiliano Splendiani, fiero del potenziamento di servizi extra scolastici, che la struttura fornisce per tutta la Valdaso.

L’Officina Verde è un progetto sperimentale di accoglienza fatta di didattica e attività ludiche, riservata a bambini di età compresa tra 4 e 10 anni. Il progetto nasce dalla volontà di fare della passione per la natura, uno stimolo alla formazione e aggregazione per bambini e famiglie. ‘L’officina Verde è una ludoteca all’aperto, uno spazio dove i bambini possono giocare e fare laboratori’ si legge nella pagina social del Comune.

Affermazione che si traduce con la promozione di laboratori ispirati alla natura come la semina di piantine di cui seguire le fasi di sviluppo e la conoscenza degli animali e delle loro caratteristiche. Alla didattica di apprendimento dettata dalla natura, si unisce lo stimolo ad esprimere le proprie vocazioni attraverso laboratori di creatività artistica, fonte di confronto e aggregazione. Tra le tante proposte, non manca il gioco, dove l’aspetto ludico si fa amicizia e crescita.

Ad accogliere i bambini, lo staff professionale dell’Officina, composto da pedagogista, tecnico e cuoco. "Siamo fieri di poter contare sull’attività dell’azienda Agrilù che va a potenziare il servizio estivo per le famiglie con bambini – dice Splendiani –. Per questo abbiamo sostenuto l’azienda in tutti i passaggi burocratici, fino all’inaugurazione".

Paola Pieragostini