L’ufficio postale di Grottazzolina selezionato per ospitare il progetto ‘Polis’

L’ufficio postale di Grottazzolina in piazza Umberto I, è stato selezionato dalla Direzione generale di Poste Italiane per ospitare il progetto ‘Polis’ finanziato tramite i fondi Pnrr che offrirà nuovi servizi alla popolazione. Lo ha annunciato l’Amministrazione comunale di Grottazzolina guidata dal sindaco Alberto Antognozzi, questo significa che saranno necessari dei lavori di ammodernamento dell’ufficio esistente e che sarà necessario un po’ di tempo di ottenere un ufficio più funzionale. Il progetto ‘Polis’ infatti, prevede l’attivazione di nuovi tecnologie facilitando l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale. Questi sportelli sono già entrati in funzione in altri comuni, raccogliendo da subito buoni riscontri. Infatti, attingendo alle nuove tecnologie, i cittadini recandosi presso l’ufficio postale potranno ottenere: certificati pensionistici, certificati anagrafici e di stato civile, il rilascio di passaporti elettronici giusto per fare qualche accenno. Per attivare questi nuovi servizi saranno però necessari opportuni interventi di ammodernamento dell’ufficio di Poste Italiane in piazza Umberto I, operazione che richiederà la chiusura dell’ufficio dal 5 febbraio al 12 marzo. Durante questo periodo di transizione, la popolazione potrà accedere ai servizi di Poste Italiane dell’ufficio di Piane di Montegiorgio, che svolge servizio dal lunedì al venerdì con orario 8,20 - 13,35 e il sabato con orario 8,20 - 12,35, dove sarà possibile ritirare corrispondenza e pacchi in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità. Per le altre operazioni, i residenti potranno usufruire anche degli altri uffici postali dei comuni limitrofi.

a.c.