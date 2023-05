L’ufficio postale riapre in via Roma

Poste Italiane, dopo aver annunciato la chiusura temporanea dell’ufficio postale di via Roma, ha rispettato i tempi di riapertura, attiva già da venerdì. Il breve tempo di chiusura, non si è rivelato un disservizio, ma, al contrario, un investimento in potenziamento dello stesso. Era infatti stata data notizia che Petritoli sarebbe rientrato nel progetto aziendale ‘Polis. Casa dei servizi digitali’, un’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila Comuni con meno di 15 mila abitanti. Il tempo di chiusura pertanto, è stato necessario all’adeguamento e ristrutturazione della sede. L’ufficio postale di Petritoli è dunque tornato a disposizione della comunità, con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Paola Pieragostini