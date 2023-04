Lufo in mostra e incontri con Incipit

Una mostra ‘Giardino Selvaggio’ dell’illustratore Lufo (dal 7 al 10 aprile); tre incontri della rassegna Incipit con ospiti di assoluto rilievo: lo scrittore Alessio Torino (11 aprile), il poeta Umberto Piersanti (19 aprile) e il 19 maggio, direttamente da Rai Cultura e dalla trasmissione ‘Storie Contemporanee’) gli storici Michela Ponzani e Marco Mondini: questo il programma che l’Associazione Santa Croce e le condirettrici artistiche, Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, hanno promosso per il rush finale della 7a edizione di Incipit. Intanto, in occasione della Santa Pasqua, l’Associazione Santa Croce inaugura il 7 aprile (ore 18, nella sede di Corso Baccio, 40), una mostra dell’illustratore Lufo (al secolo Luca Longi, elpidiense d’origine, che cura da sempre l’immagine dell’associazione) e alla sua esplorazione illustrata ‘Giardino Selvaggio’: 21 opere già ospitate in prima assoluta nella Biblioteca SalaBorsa di Bologna (la cui immagine simbolo del 2023 è un’illustrazione di Lufo). "Giardino Selvaggio – spiega il giovane artista - è un’esplorazione di un mondo sottosopra, che non ha regole se non quelle dell’infanzia. Un mondo alla rovescia che ci ricorda che leggere è sempre un Carnevale, dove si sa come si entra, ma non come si esce. Lasciamo scorrazzare bambine e bambini tra orsi, topi, conigli, teschi, rane e fantasmi. E cosa importa cosa è vero e cosa è finto?".

La mostra è aperta fino al 10 aprile (venerdì e sabato dalle 18 alle 23; domenica e lunedì ore10-12 e 16-20, ingresso libero). Si svolgono all’Auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete, ore 21,30) i tre appuntamenti di Incipit. Il primo, l’11 aprile, con Alessio Torino e col suo romanzo, appena uscito, ‘Cuori in piena’ (Mondadori), ambientato in un paesino delle Marche, in cui affronta il tema dell’adolescenza con uno stile impeccabile, un linguaggio libero e scanzonato. Torino insegna Lingua e Letteratura Latina all’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. Tra i primi vinti, il Premio Bagutta Opera Prima e il Premio Mondello. Collabora con ‘La Lettura’ del Corriere della Sera. Il 19 aprile, arriva uno dei più importanti poeti contemporanei, il marchigiano, Umberto Piersanti. Infine, il 19 maggio, Michela Ponzani e Marco Mondini dialogano tra loro sulle rispettive ultime pubblicazioni: ‘Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022’ (Einaudi) e ‘Roma 1922. Il fascismo e la guerra mai finita’ (Il Mulino).