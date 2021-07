Montegranaro (Fermo), 29 luglio 2021 - Sono deceduti a poche di distanza: Alix Rossi (26 anni) in una stanza dell’ospedale regionale di Torrette dopo aver dato alla luce la sua secondogenita (nata prematura, le sue condizioni non destano preoccupazioni); Luigi Chiacchiera (56 anni) ha perso la vita per le conseguenze mortali di un incidente stradale avvenuto mentre era in sella al suo scooter. Abitavano tutti e due a Montegranaro da qualche anno, Alix arrivava da Civitanova Marche, Luigi da Monte San Giusto.



Per entrambi, oggi, è il tempo dell’estremo saluto da parte dei loro cari, di parenti, amici e semplici conoscenti che hanno seguito con pietà e profonda solidarietà verso le famiglie, le due tragiche storie che, per quegli strani casi che il destino ci riserva, si sono intrecciate, aggiungendo tristezza a tristezza. Alle ore 17, nella chiesa di Santa Maria, a Montegranaro, saranno celebrati i funerali di Alix; alla stessa ora, a Monte San Giusto, nella chiesa di Santa Maria della purità, saranno celebrati i funerali di Luigi. La bara della giovane mamma il cui decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco dovuto a patologie pregresse, è stata riportata ieri, nella città in cui la giovane viveva insieme al suo compagno, Leonardo e al suo primo figlio, di appena un anno (che hanno potuto battezzare solo pochi mesi fa). Intanto la piccola è ancora intubata al Salesi, ma la situazione appare sotto osservazione. La camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’ex osp edale dove i familiari potranno piangerla e pregare per lei, insieme ai tantissimi che vorranno manifestare la loro vicinanza ai familiari, costretti a fare i conti con una tragedia così grande, di quelle che stravolgono la vita per sempre.



Alle 17, la bara sarà trasferita nella chiesa di Santa Maria per le esequie. Ieri mattina, all’obitorio di Civitanova Marche, è stata effettuata l’ispezione cadaverica sul corpo di Luigi Chiacchiera, deceduto per trauma toracico, dopo essere finito tragicamente sull’asfalto, in seguito allo scontro tra il suo scooter e un’auto che stava immettendosi in strada, a Morrovalle. Si era trasferito da qualche anno a Montegranaro, con la moglie e i suoi tre figli, da Monte San Giusto ed è proprio nella sua città d’origine che gli sarà tributato l’ultimo saluto. "Era un signore, un grande amico, una persona perbene. Mancherà a tutti"; "Ho avuto il piacere di conoscerti prima come alunno e poi in una veste professionale e sei sempre stato una bella persona": sono solo alcuni dei pensieri che amici e conoscenti hanno affidato ai social.



© Riproduzione riservata