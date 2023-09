Luigi Crocenzi, si celebra il centenario

Proseguono le iniziative per le celebrazioni del centenario della nascita di Luigi Crocenzi , nato a Montegranaro e morto a Fermo nel 1984, preziose occasioni di approfondimento e di indagine sugli aspetti meno noti di uno degli autori e degli intellettuali più importanti della storia della fotografia italiana del dopoguerra. Un progetto ambizioso, portato avanti da decine di associazioni, enti e personalità del territorio, che prevede momenti di confronto tra studiosi, una mostra, la pubblicazione di un catalogo e un concorso sul foto-racconto rivolto alle scuole, organizzato in collaborazione con il Comune e la Provincia di Fermo, il Comune di Montegranaro, Maggioli Cultura, il CRAF di Spilimbergo e la Fototeca Provinciale di Fermo. Il primo appuntamento, ‘Luigi Crocenzi e la cultura fermana: immagini e documenti’, si terrà sabato prossimo alle 17 nella Sala dei Ritratti del Palazzo dei Priori di Fermo. Ospite d’onore dell’incontro sarà Alvise Rampini, direttore del Craf di Spilimbergo, che illustrerà le attività di inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e condizionamento svolte nel corso degli anni sugli straordinari materiali conservati nel Fondo Crocenzi, acquisito dall’istituto friulano negli anni Novanta. Sarà l’occasione per fare il punto sulla cultura fermana del dopoguerra e sulle figure chiave che collaborarono con il Centro per la Cultura nella Fotografia di Crocenzi, attraverso gli interventi di Alfredo Luzi, Giuseppe Tranali, Claudio Marcozzi e Luana Trapè, introdotti da Marco Andreani e Pacifico D’Ercoli. Il secondo appuntamento, ‘Luigi Crocenzi tra Fermo e Milano’, si svolgerà invece il primo ottobre alle 17 al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, organizzato dall’Associazione Humanitas - Ex alunni del Liceo Ginnasio Annibal Caro di Fermo e curato da Domenico Pupilli, già professore di Storia dell’arte.