Luigi Di Clemente lascia il testimone a Eugenio Ferraro

Cambio al vertice della questura: Luigi Di Clemente dall’1 dicembre si insedierà a capo della polizia di Pavia, lasciando il testimone ad Eugenio Ferraro, in arrivo da Brindisi. Di Clemente, 60 anni, molisano, era approdato a Fermo, a fine giugno del 2023, proveniva da Genova, dove aveva coperto la funzione di vicario del questore. Un super poliziotto di lunga esperienza che conosce molto bene le Marche. Dal 2019 al 2021 ha lavorato ad Ancona come vicario del questore. In precedenza, nel corso della sua lunga carriera, aveva ricoperto incarichi alla Criminalpol e nelle squadre mobili di Campobasso, Agrigento e sempre ad Ancona, dove peraltro aveva lavorato a casi molto complessi. Ha indagato sul caso dell’omicidio di Rossella Goffo, la funzionaria della prefettura scomparsa nel 2010 le cui ossa furono ritrovate nell’ascolano, ha svolto diverse indagini sulla criminalità organizzata e ha partecipato all’inchiesta sulla morta di Camey, la ragazza di 15 anni scomparsa da Ancona nel 2010 e i cui resti furono trovati nel 2018 vicino all’Hotel House di Porto Recanati. Una presenza che si è fatta sentire, la sua, anche nel Fermano nella lotta al crimine e in particolare al traffico di stupefacenti. Sotto la sua guida, la Questura ha messo a segno operazioni importanti, assestando colpi significativi ai clan che si contendono le piazze dello spaccio in provincia. Al posto di Di Clemente, come detto, arriva Ferraro che vanta anche lui un curriculum di altissimo profilo, caratterizzato da esperienze operative ed incarichi all’estero. Dal 1992 al 2002 ha prestato servizio a Torino, prima al Reparto mobile e poi all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura e al commissariato centro. Dal 2002 al 2008 ha prestato servizio alla squadra mobile della questura di Roma, come dirigente della sezione omicidi e narcotici. Dal 2008 al 2010 è stato in Francia, quale ufficiale di collegamento a Nizza e rappresentante italiano presso il Ceclad di Tolone. Dal 2010 al 2015 ha prestato servizio alla questura di Roma, all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e al commissariato Castro Pretorio. Dal 2015 al 2016 ha prestato servizio, quale dirigente della polizia amministrativa, presso la questura di Pisa. Dal 2017 al 2018 è stato a Firenze, come dirigente della polizia amministrativa della questura. Dal 2018 al 2020 ha rivestito l’incarico di dirigente del distretto di polizia di Ostia. Dal 2020 al 2021 ha prestato servizio a Roma come dirigente del IV distretto di San Basilio.

Fabio Castori