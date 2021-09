Montefortino (Fermo), 25 settembre 2021 - È caduto dalla scala mentre stava ristrutturando un’abitazione. la vittima è Luigi Fares un operaio di 56 anni residente a Monsampolo del Tronto. Il 56enne è deceduto sul posto, vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 e dei volontari della Croce Rossa dei Sibillini. La scia di incidenti e purtroppo di morti sul luogo di lavoro che negli ultimi mesi ha segnato anche il territorio Fermano non accenna scemare.



Ieri pomeriggio intorno alle 16 si è consumata l’ennesima tragedia in contrada Cese, frazione di Montefortino. Mentre alcuni operai erano intenti a lavorare in un cantiere edile per la ricostruzione di un’abitazione privata danneggiata dal sisma del 2016, la vittima che stava svolgendo degli interventi sopra una scala, per cause in corso di accertamento sembra aver perso l’equilibrio candendo da circa tre metri di altezza e andando ad impattare violentemente con la testa sul cemento.

Il pauroso tonfo ha subito richiamato l’attenzione degli altri operai che hanno immediatamente lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi rapidamente i sanitari del 118 della Potes di Amandola, i volontari della Croce Rossa di Comunanza, i carabinieri della Stazione di Amandola e i colleghi del nucleo radiomobile di Montegiorgio, oltre ai tecnici dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza ambiti di lavoro) dell’Area Vasta 4 di Fermo. I medici una volta sul posto e valutate le condizioni critiche dell’uomo hanno allertato l’eliambulanza che è giunta sul posto in pochi minuti, atterrando su un campo adiacente al cantiere, purtroppo il suo arrivo è stato inutile.



Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte di medici, ogni sforzo è stato vano. L’uomo è deceduto sul posto in seguito al forte trauma riportato. I carabinieri e i tecnici della Spsal si sono adoperati fino a tarda sera per tentare di ricostruire minuziosamente la dinamica dell’accaduto. La tragica morte dell’uomo nel tardo pomeriggio ha raggiunto anche la comunità di Monsampolo. Il cantiere è stato messo sotto sequestro ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La salma di Fares è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Ascoli.