’L’ulivo di Elia’ splende al Tarantelli

Anche per la sede staccata dell’Urbani, al ‘Tarantelli’ è stato un primo giorno di scuola mesto, vissuto nel ricordo di Elia Forani, di 16 anni, che avrebbe dovuto frequentare il quarto anno indirizzo Enogastronomico e al quale è stato intitolato un ulivo, albero altamente simbolico e significativo, messo a dimora nel giardino della scuola.

Elia, a luglio, è stato vinto da una leucemia con cui combatteva da qualche tempo e che aveva avuto la meglio sul suo coraggio e una resilienza da giovane lottatore. Intorno all’ulivo, si sono ritrovati i genitori Umberto e Barbara e il fratello Diego, visibilmente grati e toccati da bel gesto della scuola, i compagni di scuola, il vicesindaco Roberto Greci e, da Montegranaro (dove abitano i Forani) il sindaco Endrio Ubaldi, l’assessore Giacomo Beverati e don Andrea, oltre alla dirigente, Luisa D’Ignazi (reduce da una cerimonia simile svoltasi poco prima all’Urbani per un altro studente scomparso).

Non ultimi, i docenti che hanno seguito Elia, con lezioni a domicilio (spesso le condizioni di salute gli impedivano di stare in aula), da remoto, o indossando la mascherina in classe per proteggerlo quando riusciva a stare a scuola in presenza, per la gioia dei compagni che lo hanno ricordato con affetto: "Sei stato un ragazzo speciale, la tua forza, i tuoi sorrisi ci arriveranno anche da lontano".

"Era lui a dare coraggio a noi, con la sua forza, la determinazione e quel sorriso che si vedeva anche attraverso la mascherina" l’omaggio dei professori. I genitori hanno premurosamente rimboccato il terreno intorno all’alberello dedicato al loro ragazzino, mentre i compagni di banco hanno apposto la targa che ne ha fatto ‘l’ulivo di Elia’. "Sono segni che lasciamo perché vogliamo fare crescere i nostri studenti anche in umanità", ha sottolineato la D’Ignazi.

m. c.