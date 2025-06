Lumaca cotta in tutte le salse. La sagra al conto alla rovescia

Casumaro si prepara ad ospitare ancora una volta uno degli eventi gastronomici più attesi dell’estate: la sagra della lumaca, dal 25 luglio al 10 agosto. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni culinarie, fatte di passione, a cura di Caracol Società Cooperativa Sociale.

La manifestazione, che taglia il traguardo della 51esima edizione, è diventata un punto di riferimento nel panorama degli appuntamenti di settore, con un menù che si rinnova ogni anno all’insegna dell’originalità, della qualità e del rispetto della nostra tradizione. Oltre alla celebre Sagra della Lumaca, Caracol propone altri importanti eventi come la sagra della pasta ripiena e della selvaggina, tutti con l’unico intento di valorizzare la ricchezza gastronomica della regione Emilia-Romagna. All’interno dell’area del festival, si trova anche un punto vendita di prodotti tipici e di prodotti cosmetici, un vero e proprio angolo di sapori autentici firmato Saggro. È possibile acquistare eccellenze locali, selezionate per raccontare la storia e la cultura gastronomica locale, in un percorso che unisce gusto e memoria. Saggro nasce con l’obiettivo di dare voce ai piccoli produttori locali attraverso una linea selezionata di prodotti che parlano di qualità, tradizione e passione. Ogni prodotto è frutto di un lavoro attento e non invasivo, spesso basato su ricette tramandate di generazione in generazione, a sostegno della salvaguardia di un patrimonio enogastronomico da custodire e tramandare.

La sagra ð +39 3482655703.