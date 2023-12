Luminarie,. Pignotti spiega l’austerity

"Avessimo addobbato la città di luci saremmo stati tacciati di essere incoscienti spreconi, artefici di debiti fuori bilancio, ma la realtà è che, in questo difficile momento di congiuntura economica, si è reso necessario un gesto di austerity" dichiara il sindaco Alessio Pignotti, rispondendo alle critiche mosse all’amministrazione comunale per una illuminazione natalizia del centro città alquanto modesta. "Il nostro intento è stato di valorizzare le realtà associative, supportandole nei loro eventi, evitando di tagliare iniziative di un nutrito calendario di cui andiamo fieri". Ancora: "Abbiamo preferito eventi che hanno registrato il sold out e destinare più risorse per favorire la nascita di imprese nel centro storico, aumentando i contributi agli affitti per aiutare le nuove attività". In risposta a chi ha parlato di "fantomatiche cifre di eventi estivi che non corrispondono alla realtà dei fatti", pur senza mai specificare i costi realmente sostenuti, Pignotti spiega che sono state supportate realtà associative per creare eventi su tutti i quartieri, per una stagione a budget oculato, con migliaia di presenze per eventi, alcuni dei quali ormai consolidati, altri nuovi come nel caso di ‘Aperitivi al Borgo’: "Un format che ha riscosso grande apprezzamento, le cui cifre sbandierate, circa 13mila euro, sono frutto di una lettura approssimativa forse volutamente studiata per screditare un’amministrazione che opera con oculatezza e impegno, considerato che la spesa è stata di molto inferiore e adeguata ai servizi inclusi". Pignotti fa chiarezza anche sulle cifre del MayDay "rassegna che ha ottenuto un contributo regionale e il cui progetto, oltre ai concerti, prevedeva spettacoli per bambini partecipatissimi e un concerto per la festa del patrono. Le spese sostenute sono la metà rispetto a quelle emerse".