Luna e Giovanni trionfano in Sicilia

Luna e Giovanni Di Biagio, Liberi nel Vento, trionfano alla regata "Una Vela Senza Esclusi" di Palermo. Grandi soddisfazioni per la Liberi nel Vento nel golfo di Palermo in occasione della s regata nel segno dell’inclusione . Una grande festa della vela con ben diciannove equipaggi, provenienti da varie parti d’Italia . Con una fantastica serie di primi posti, ben 4 su 5 prove disputate, Luna e Giovanni Di Biagio si aggiudicano la regata della classe velica Hansa 303 categoria doppio. Buonissime anche le prestazioni degli altri portacolori della Liberi nel Vento con Claudia Benzoni - Daniele Malavolta, quarti classificati, e un’ottima prestazione di Tommaso e Matteo Ferranti, giunti ottavi, Risultato frutto del grande lavoro di tutta la famiglia di Liberi nel Vento che con passione e voglia di fare bene promuove, grazie al Marina di Porto San Giorgio, da tantissimi anni lo sport della vela per tutti sulle imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana Vela e del Comitato Italiano Paralimpico per l’attività paralimpica, le Hansa 303 e 2.4 mR.