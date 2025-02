Lunedì riapre il mercato coperto

Il mercato coperto lunedì prossimo, 17 febbraio, sarà riaperto ai cittadini ed agli operatori. Si accede dall’ingresso Nord in via Gentili. La struttura, com’è noto, è da mesi oggetto di lavori di ammodernamento e di riqualificazione. L’ingresso sud resterà chiuso per dare la possibilità all’impresa incaricata di proseguire con gli interventi in programma. Lo scorso 20 gennaio il mercato coperto era stato temporaneamente chiuso per permettere la realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di rilevazione di fumi. La riapertura avviene nel rispetto dei tempi precedentemente indicati dall’amministrazione comunale, la quale ne ha dato alla ditta esecutrice dei lavori. I prossimi interventi che verranno eseguiti riguarderanno il rifacimento della pavimentazione dell’ala sud, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la tinteggiatura delle pareti interne.