Lunedì serata con Sgarbi

Il dirigente comunale del servizio cultura, turismo e sport, ha assunto una determina per l’approvazione, e l’autorizzazione della spesa necessaria, dell’iniziativa ’Parlare il Futuro’ con l’intervento di Vittorio Sgarbi da tenersi alle 21,15 di lunedì 20 febbraio, nel teatro comunale. Lo ha deciso sulla base del fatto che l’iniziativa in questione rientra tra i programmi dell’assessorato alla cultura e che l’associazione ’Ante Litteram’ ha inviato una nota con la quale viene presentata la rassegna ’Parlare il Futuro’ che è alla sua dodicesima edizione e coinvolge le province marchigiane e diversi comuni del territorio regionale. Il dirigente ha rilevato altresì che per la rassegna ‘Parlare il futuro’ si propone una serata con Vittorio Sgarbi con le sue Lezioni Caravaggesche e che per l’Ente comporta i seguenti oneri: service audio, luci, video proiettore e schermo; supporto logistico, vitto e alloggio per l’ospite, affissioni, trasferimenti in auto dell’ospite: 2.800 euro più iva per l’organizzazione dell’evento. L’associazione Ante Litteram provvederà a coordinarlo e a promuoverlo attraverso diversi mezzi di comunicazione.