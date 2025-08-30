Lungomare e centro senza auto di sera

Porto San Giorgio cambia volto nei weekend di settembre. Dal primo del mese entrano in vigore nuove disposizioni sulla viabilità pensate per incentivare la mobilità dolce, il passeggio serale e una fruizione più sicura degli spazi urbani. Il provvedimento riguarda in particolare le zone centrali e il lungomare. Come spiega l’assessore alla viabilità Marco Tombolini, il lungomare Gramsci sarà chiuso al traffico veicolare venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 20. La domenica l’orario potrà essere anticipato, se le condizioni meteo lo richiederanno. Contestualmente, l’area pedonale di via Gentili sarà attiva dal venerdì alla domenica dalle 18.30 alle 2 del giorno successivo, mentre via Verdi e piazza Matteotti resteranno interdette alle auto dalle 19 fino all’una. "In caso di maltempo – sottolinea Tombolini – le disposizioni potranno subire modifiche, ma l’impianto resta chiaro: garantire spazi sicuri per il passeggio e la socialità, senza penalizzare le attività economiche". Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla sosta. Da lunedì settembre, infatti, i parcheggi sul lungomare tornano gratuiti. Inoltre, la polizia locale rafforzerà il proprio servizio: ogni venerdì e sabato, gli agenti resteranno operativi fino all’1.30, garantendo ordine e sicurezza anche nelle ore serali. Il sindaco Valerio Vesprini evidenzia come l’iniziativa sia parte di una strategia più ampia: "Queste misure rappresentano un passo in avanti verso una città più accogliente e sicura. Vogliamo favorire il passeggio, la socialità e la vivibilità del centro, senza dimenticare le esigenze dei commercianti che possono trarre beneficio da una maggiore presenza di persone. Il nostro obiettivo è valorizzare Porto San Giorgio come luogo di incontro e di turismo, proiettato verso nuove abitudini urbane". L’idea di fondo è trasformare le vie del centro in luoghi di vita e non solo di transito, creando un’atmosfera più gradevole per famiglie, giovani e visitatori.

"La pedonalizzazione – aggiunge Vesprini – è una scelta che guarda al futuro: più qualità della vita, più turismo, più sicurezza. Siamo pronti ad ascoltare suggerimenti, ma convinti che la direzione intrapresa sia quella giusta". Con questo assetto, Porto San Giorgio si mette alla prova con un modello che punta a bilanciare le esigenze di residenti, operatori economici e visitatori, nella consapevolezza che una città vivibile e sicura è anche una città più attrattiva. Settembre sarà il banco di prova per capire come i cittadini accoglieranno la novità.

Silvio Sebastiani