Lungomare, gli ambientalisti alzano la voce

Allargamento della pista ciclabile a tre metri, conservazione delle tamerici esistenti a sud e prosecuzione al loro filare di nuove piante, niente parcheggi sul lato est della strada. È il contenuto in estrema sintesi della proposta delle associazioni ambientaliste alternativa al progetto del primo stralcio del nuovo lungomare che l’amministrazione civica si appresta ad approvare. La proposta è stata presentata martedì in una pubblica assemblea svoltasi nella sede della Società Operaia.

In apertura Luca Romanelli ha messo in evidenzia la fatica che si incontra nell’effettuare un confronto con i cittadini anche su temi di rilievo quali, ad esempio, il progetto del porto e, nello specifico, quello del lungomare. All’assemblea ha partecipato il sindaco, Valerio Vespini, ma seduto tra il pubblico e senza prendere la parola. Ad illustrare la proposta degli ambientalisti Paolo Intorbida che ha criticato le ipotesi progettuali dell’amministrazione, quali: l’abbattimento della fila di tamerici; la costruzione di un nuovo filare di piante sul lato est "che comporterebbe un lungomare intasato di auto, una ciclabile stretta e spazi asfittici per i pedoni"; la riproposizione di "piazzole con fontanelle" nelle spiagge libere; la previsione di parcheggi pure sul lato est della strada "in controtendenza con le nuove tendenze che contemplano solo aree di sosta e scambio prossime al lungomare e trasformando ove possibile i parcheggi in linea in parcheggi di prossimità". D’accordo invece Intorbida si è dichiarato in merito all’istituzione sul lungomare del senso unico. Ha argomentato inoltre circa l’opportunità di investire sul trasporto elettrico perché compatibile con la mobilità sostenibile. In sostanza gli ambientalisti vogliono maggiori spazi per la pedonalità, la ciclabilità e il trasporto sostenibile magari anche a scapito dei parcheggi. L’ex assessore Andrea Di Virgilio, intervenuto all’assemblea, ha rivendicato il lavoro fatto per la costruzione della ciclabile sul lungomare e affermato di essere stato sempre contrario ad utilizzare lo stesso lungomare come strada a scorrimento veloce. Fabio Vallarola della Fiab ha rivolto l’attenzione sull’importanza delle ciclabili e Maurizio Mattioli della Società Operaia alla necessità da parte dell’amministrazione di avere maggiore cura del verde e a mantenere le tamerici. Promotori dell’assemblea: Comitato per la Mobilità Dolce, Comitato per la salvaguardia di Viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio, FIAB Costa Macerata-Fermo, Italia Nostra Fermo, Circolo Legambiente Terramare, Società Operaia.

Silvio Sebastiani