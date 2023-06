Lungomare Gramsci e viale della Vittoria: ecco i nuovi divieti

Istituito il divieto di transito sul lungomare Gramsci e sul viale della vittoria per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autocaravan, roulotte e autobus extraurbani, aventi direzione di marcia nord-sud. Il suddetto divieto sarà vigente nei giorni e nei periodi temporali durante i quali è prevista la interdizione del transito veicolare sul Lungomare Gramsci per lo svolgimento sul suo tratto centrale di manifestazioni o perché rientrante nell’isola pedonale. Considerato che l’esecuzione della suddetta disciplina circolatoria determina la difficoltà fisica del transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, delle autocaravan, delle roulotte e degli autobus extraurbani in Via Vittoria con direzione di marcia nordsud con ingresso dal lungomare Gramsci nelle vie laterali e parallele.