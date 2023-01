Lungomare Gramsci e viale della Vittoria: si cambia

Oggi è il fatidico giorno del mutamento a Porto San Giorgio della viabilità con inversione dei sensi di marcia sul lungomare Gramsci e sul viale della Vittoria e possibili ricadute sull’intera circolazione stradale della città. Come misura propedeutica al cambiamento, il comandante della polizia municipale, dottor Giovanni Paris, ha disposto con ordinanza: il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 alle ore 12 di oggi sul Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra le vie Le Marine e Cimarosa, e nel tratto di viale della Vittoria fra le vie Veneto e Castelfidardo. Ha disposto inoltre il divieto di transito veicolare dalle ore 7 e fino al termine dei lavori di collocazione, sistemazione e attivazione della segnaletica stradale finalizzata a rendere operativo il cambio dei sensi di marcia: sul Lungomare Gramsci nel tratto compreso tra Via Marche e Via Cimarosa, sulla corsia ovest dello stesso lungomare tra le vie Donizetti e Cimarosa, sul viale della Vittoria tra le vie Veneto e Castelfidardo. Dai divieti sono esclusi i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, dell’ufficio circondariale marittimo, del trasporto scolastico, del Comune, della San Giorgio Distribuzione Servizi, della ditta incaricata dei lavori di collocazione della segnaletica stradale. Ricordiamo che in sostanza le modifiche riguardano: l’inversione da sud-nord a nord-sud del senso di marcia sul lungomare tra via Le Marine e via Cimarosa e l’inversione da nord-sud a sud nord tra via Veneto e Castelfidardo sul viale della Vittoria. Resta in vigore il doppio senso sul lungomare, tra Marche e via Le Marine, oltreché da via Cimarosa verso sud. I vili urbani saranno impegnati, oggi e per alcuni giorni, a vigilare sul rispetto della nuova segnaletica.