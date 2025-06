"Lungomare, progetto diverso dalla realtà"

Il segretario del Pd, Michele Amurri interviene sui lavori di riqualificazione del lungomare rilevando delle incongruenze esistenti tra le parti realizzate e il relativo progetto esecutivo. "L’idea progettuale - dice Amurri era di connettere il lungomare ad aree strategiche sul lato ovest della strada mediante un cambio di pavimentazione ; nel tratto a sud è prevista un’unica riconnessione ad ovest e precisamente con piazza XXV aprile". Anche questa particolarità progettuale è scomparsa in fase di realizzazione. Non solo. Il marciapiede che avrebbe dovuto costeggiare l’aiuola spartitraffico è anch’esso scomparso.. Oltre ad eliminare il marciapiede è stata cambiata la disposizione dei parcheggi del primo tratto che sono diventati a spina di pesce. il risultato è stato tale che le auto invadono lo spartitraffico causando danni. Non solo, chi viene dal mare dovrebbe raggiungere il marciapiede lato monte e poi riattraversare per recuperare l’auto. Assurdo" Da ultimo il segretario del Pd sostiene che: "Queste opere, oltre ad essere conteggiate nel computo metrico per decine di migliaia di euro, cambiano la fruibilità del lungomare. E’ legittimo chiedersi se la loro cancellazione avrebbe dovuto comportare una variante in corso d’opera. Iniziano ad essere veramente tanti gli aspetti su cui l’amministrazione e chi collauderà l’opera, dovrà dare delucidazioni. Se fosse accaduto a casa nostra avremmo accettato qualcosa di completamente diverso da quanto pattuito, sia in termini estetici che funzionali?