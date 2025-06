Lungomare rinnovato, il Pd va all’attacco:: "Diverso dal progetto"

Il gruppo consiliare del PD fa un resoconto critico dei lavori in corso sul lungomare sud, sostenendo in particolare di aver notato che vi sono delle differenze tra il progetto esecutivo ed il realizzato: "Intanto – sottolineano i Dem - il primo tratto del lungomare è aperto già da un anno e ancora non garantisce la fruibilità in sicurezza: mancano le strisce dei parcheggi, gli accessi per le persone con disabilità e gli attraversamenti pedonali". Oltre a questo, le differenze tra i rendering del progetto esecutivo e quello che è stato realizzato sono evidenti e preoccupanti. I giochi di colore che davano dinamicità alla pavimentazione sono scomparsi. Lo scopo era quello di contrastare la struttura rettilinea del lungomare e creare "una passeggiata sinuosa, in rimando alla propagazione delle onde del mare". La fretta dell’amministrazione ha spazzato via i dettagli che avrebbero fatto la differenza, il marciapiede è diverso dal progetto: le linee sono storte e, creano forme asimmetriche, senza senso e di pessimo gusto; le variazioni di colore sono conteggiate come maggiorazione per un totale 65.600 euro".