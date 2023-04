"Lungomare, rivedere la viabilità"

Il nostro lettore Alessandro Bugiardini ci invia copia di una lettera da lui indirizzata al sindaco per contestare la ciclabile e la nuova viabilità sul lungomare (senso unico nord-sud) ma soprattutto sul viale della Vittoria con il cambio da nord-sud a sud-nord del senso unico con prosecuzione a nord in via delle Marine fino all’incrocio con il lungomare. Secondo Bugiardini, che esprime il suo punto di vista in maniera ironica "il cambio del senso di marcia sul viale della Vittoria comporterà una primavera e un’estate in cui vi passerà tutto il traffico con: camper bloccati nel tentativo di affrontare la curva; macchine dritte verso il piazzale senza sbocco alla fine del viale, dove – ironizza – qualcuno ha già pensato di aprire un chiosco per bibite e porchetta, viste le file e i tempi di attesa che si produrranno". Immagina che le giustificazioni per i cambi attuati saranno: "La ciclabile era già partita e non si poteva tornare indietro, la situazione della viabilità era già disperata prima". "Vorrei far notare – ribatte Bugiardini- che prima avevamo un bel lungomare, spazioso, arioso, vista mare. Ora invece, tra strisce blu a destra e sinistra, gimkane tra ciclisti e macchine parcheggiate, sportelli all’improvviso aperti che cosa abbiamo?". Quindi, rilevato che non serviva una ciclabile inutilizzata per nove mesi dell’anno, sostiene che si poteva trovare una soluzione che rendesse accessibile il lungomare per le domeniche di primavera e i tre mesi estivi. "Visto che il danno è stato fatto – conclude –, perché almeno non far girare le auto verso il mare attraverso il doppio senso a via Trento, che pur non essendo molto ampia è comunque due volte via delle Marine, e ripristinare sul lungomare il doppio senso sino all’altezza con Praya del Sol?".