Lungomare, rivoluzione viabilità

Preceduta da non poche polemiche e annunci di avvio senza riscontri lunedì prossimo è il giorno della rivoluzione della viabilità sul lungomare Gramsci e strade ad esso collegate. Il comandante della polizia municipale, dottor Giovanni Paris, tenendo conto degli indirizzi espressi dall’amministrazione tramite deliberazione della Giunta ha emanato un’ordinanza avente per oggetto: “Disciplina circolazione stradale lungomare Gramsci e viale della Vittoria”. Riteniamo utile il dispositivo con cui il comandante della municipale Paris ordina: “Dal 090123 e comunque dall’apposizione della prescritta segnaletica stradale sui luoghi interessati e dalla rimozione di quella esistente in attuazione del presente provvedimento: il senso unico di marcia veicolare con direzione nordsud nel tratto di Lungomare compreso tra Le Marine e Via Cimarosa con il mantenimento del doppio senso nel tratto compreso tra Via Marche e Via Le Marine; l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza (Stop) sulla semicarreggiata est di Via Grasmci all’intersezione con Via Cimarosa; il mantenimento della eliminazione degli stalli di sosta veicolari sul lato est di Via Gramsci solamente nel tratto compreso tra Via Le Marine e l’attraversamento pedonale posto a nord di Via Marche con ripristino degli stalli di sosta sul lato est di Via Gramsci nel tratto compreso tra il civico 45 e Via Le Marine e degli stalli di sosta sul lato ovest di via Gramsci nel tratto compreso tra il civico 45 e Via Trento; il ripristino del senso unico con direzione nordsud sulla semicarreggiata ovest di Via Gramsci nel tratto compreso tra Via Donizetti e Via Cimarosa; il senso unico di marcia con direzione sudnord in Viale della Vittoria nel tratto compreso tra Via Veneto e Via Castelfidardo; la eliminazione della pista ciclabile posta sul lato ovest di Viale della Vittoria nel tratto compreso tra Via Castelfidardo e Via Chiesa; il divieto di sosta permanente sul lato ovest di Viale della Vittoria nel tratto compreso tra Via Castelfidardo e Via Chiesa.