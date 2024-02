Lungomare, vertice su luci e materiali

Riqualificazione del lungomare Gramsci, riunione in Comune. Focus su materiali, illuminotecnica e sottoservizi. Riunione tecnica, in Comune, tra la direzione dei lavori di riqualificazione del lungomare Gramsci, il dirigente comunale Stefano Postacchini, il sindaco Valerio Vesprini ed il vice Fabio Senzacqua. Il primo tema affrontato martedì scorso è stato la realizzazione dei sottoservizi, prossimo intervento dopo aver ad oggi concluso le demolizioni. L’Amministrazione comunale, oltre ai tecnici e alla ditta esecutrice, ha già coinvolto i principali interlocutori al fine di evitare spiacevoli interventi di ripristino nella eventuale realizzazione di opere successive, quali condutture dell’acqua, reti elettriche, fibra ed altro: "E’ un’attenzione maggiore quella che si è inteso avere in questa fase, condotta in collaborazione con l’impresa – spiega Postacchini - . La Ciip, a seguito delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione comunale, ha affidato i lavori di rifacimento della linea fognaria".