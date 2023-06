Lungotenna ampliata "Salviamo 44 alberi sull’argine del fiume Sono monumentali"

È una strada stretta e pericolosa la Lungotenna, strada strategica a unire la costa e Campiglione, il casello di Porto Sant’Elpidio con il fermano e l’ospedale nuovo. Sta per concretizzarsi un progetto importante che porterà la strada dalla larghezza attuale, di circa 4 metri, a 11 metri, la Provincia sta procedendo ai passaggi preliminari per aprire il cantiere. In questo contesto si colloca un atto del Comune di Fermo che concede proprio alla Provincia l’autorizzazione all’abbattimento di 44 alberi che sono di ostacolo alla realizzazione della strada, immediata la reazione degli ambientalisti che si chiedono se sia opportuno tagliare tante piante, proprio lungo l’argine di un fiume.

Si mobilitano in tanti, fino a ipotizzare una manifestazione, con Legambiente, Sonia Trocchianesi e Valido Capodarca che spiega: "Il mio pensiero è andato subito a due miei amici, due alberi che, per la posizione che occupano, dovrebbero essere i primi a essere sacrificati. Per la loro forma verranno pubblicati nel mio prossimo libro sugli alberi monumentali delle Marche con il nome di Pioppi Gemelli. Si tratta di due pioppi bianchi (Populus alba), nati molto vicini e uniti tra di loro in un fenomeno chiamato anastomosi. Nel 1944, il Comando Tedesco ancorato alla Linea Gotica aveva ordinato a un colonnello di censire tutti gli alberi più grandi dell’Appennino pistoiese per fare provvista di legna. L’alto ufficiale, giunto davanti all’eccezionale cerro del Parco della Quercia di San Marcello, stette qualche minuto in estatica contemplazione poi, mormorando ’Mi rifiuto di commettere questo delitto’, girò i tacchi e se ne andò. Mi piacerebbe che l’ingegnere incaricato di disegnare il tracciato dei lavori, giunto davanti ai Pioppi Gemelli, pronunci la stessa frase del colonnello tedesco. Non basterebbe questo, per salvare questo albero a costo di deviare la strada? E poi, per quasi tutta la sua lunghezza la strada ha alberi solo dalla parte del fiume, mentre ha solo campi coltivati e privi di abitazioni dall’altro lato. Che bisogno c’è di abbattere gli alberi?".

Il sindaco, Paolo Calcinaro, spiega che la strada deve essere ampliata a quattro corsie: "L’atto in questione è l’autorizzazione data per disboscare il tratto che, finalmente, porterà una Lungotenna a undici metri con una strada di collegamento degna tra casello di Porto San’Elpidio e ospedale. Ovvio che servono abbattimenti. Però da decenni ci lamentiamo di non avere una strada di collegamento nuova e degna.L’allargamento è fatto da entrambi i lati della carreggiata: per fare una strada decente sul nostro territorio, strada che oggi è un budello, serve andare laddove è piano e non laddove inizia ad essere con pendenze. Poi ogni posizione è legittima".

Secondo Legambiente la centralità alle strade porta a prendere decisioni poco lungimiranti: "È la concezione di fondo che porta questa società a considerare buone e giuste le cose che portano solo un guadagno immediato. Il consumo di suolo che incrementa le piene che poi devono essere risolte con argini più alti, il taglio di alberi che fa aumentare la Co2 in atmosfera e le temperature al suolo e favorisce l’erosione fluviale e dei terreni saranno un problema dei nostri figli. Però la metrotranvia che diminuirebbe notevolmente il traffico veicolare verso l’ospedale e lungo tutta la vallata no, per quella non si trovano nemmeno 30 mila euro per uno studio di fattibilità".

Angelica Malvatani