Lungotenna e Campiglione, riapertura con semaforo

Ha finalmente riaperto al traffico l’imbocco per la Lungotenna, all’incrocio con la strada provinciale che porta a Campiglione. La Provincia di Fermo comunica che sono terminati i lavori di realizzazione della rotatoria di innesto verso la rinnovata Lungotenna, ci sono volute due settimane con qualche disagio per gli automobilisti e per i commercianti della zona. Una zona, quella che va da Girola e verso Campiglione e San Claudio, interessata da continui cantieri, molti legati proprio alla realizzazione del nuovo ospedale.

Per questo sempre ieri la Ditta Carron, incaricata dalla Regione Marche, la stessa impresa che sta concludendo la realizzazione del nuovo ospedale, avvierà i lavori di completamento della rotatoria di accesso al nuovo ospedale di Campiglione di Fermo lungo la strada provinciale Mezzina e, per questo motivo, da tale data e fino al termine dell’intervento, all’altezza del cantiere, il traffico sarà regolato mediante senso unico alternato con impianto semaforico. La durata prevista dei lavori è di tre, al massimo quattro settimane: "La Provincia di Fermo– avvisa in proposito il presidente dell’ente Michele Ortenzi – ha fatto installare segnaletica finalizzata a consigliare agli utenti i percorsi alternativi alla viabilità interessata dal nuovo cantiere. Pur consapevole dei possibili disagi alla circolazione – continua la nota di Ortenzi per avvisare i cittadini–, l’Amministrazione provinciale sottolinea la necessità di procedere con questi interventi, fondamentali per garantire il completamento dell’opera entro il mese di novembre, in conformità agli obblighi di rendicontazione previsti".

Si tratta dunque di un paio di mesi di passione, considerando anche la riapertura delle scuole e il ritorno di tutti, o quasi, sul posto di lavoro. Il taglio del nastro del nuovo ospedale dovrebbe essere previsto per il 2 dicembre, ci sarà poi da programmare il trasloco dei servizi e l’avvio reale della nuova struttura che per ora ha le mura e il contesto intorno che stanno prendendo forma, disegnando la sanità fermana del futuro.