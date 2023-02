L’Unione Comuni cerca un direttore di rete

L’Unione Comuni Valdaso è tra gli enti pubblici riconosciuti dalla Regione quali soggetti capofila del progetto regionale che si svolge in rete, denominato ‘Amati. Agricoltura, musei, archeologia e turismo insieme’ preposto a sostenere aggregazioni di istituti e luoghi delle cultura, tramite l’inserimento della figura professionale del direttore di rete. Il progetto vede protagonisti i Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Lapedona, Monterubbiano e Moresco. Alla luce del riconoscimento, l’Unione Comuni annuncia che verrà pubblicato un avviso pubblico per la selezione dei candidati a direttori della rete per titoli, proposta progettuale e colloquio. L’incarico in questione coprirà il periodo che va dal primo maggio 2023 al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per un anno in caso di assegnazione di ulteriori fondi. "Si tratta di un progetto avviato con la precedente Giunta dell’Unione – commenta il neo presidente dell’ente Gabriele Cannella – il cui riconoscimento dimostra che lavorando insieme, anche con due Comuni che non fanno parte dell’Unione, si possono raggiungere obiettivi importanti ed avere possibilità che da soli non si potrebbero avere, in questo caso valorizzare la rete museale del nostro territorio". ‘Amati’ è stato presentato dall’assessore regionale Chiara Biondi, affiancata dalla dirigente del Settore Beni e attività culturali Daniela Tisi.

Paola Pieragostini