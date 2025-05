L’Unione Stilisti festeggia 45 anni

Appuntamento oggi (ore 17), all’auditorium Casale Cs, con l’Unione Stilisti delle Marche che festeggia i 45 anni di creatività e innovazione, di moda e progettualità e lo fa con l’incontro ‘Trends autunno inverno 2026/2027 e l’era digitale’. Un appuntamento che guarda al futuro e mette in dialogo tecnologia, creatività e progettualità, pilastri di un nuovo modo di intendere il ‘designed in Italy’, in un contesto sempre più digitale.

Condotta dal giornalista Raffaele Vitali, la giornata offrirà una panoramica esclusiva delle tendenze moda A.I. per l’autunno/inverno 2026/2027, frutto della ricerca condotta dal team guidato dalla fashion designer Silvia Martini. Tra gli interventi le testimonianze di aziende e professionisti d’eccellenza nel campo della tecnologia 3D e della stampa additiva: Prisma Tech – Stratasys, Scanny 3D e Innova & Partners, che presenterà il progetto ‘.IT design’, nuovo marchio per la certificazione del design italiano.

E’ prevista la premiazione di Creativi Doc 2025 con Piero Massimo Macchini e la consegna di attestati dell’Unione Stilisti Marche School. Gran finale con Fashion Party, showcoocking e aperitivo cena. Ingresso libero, prenotazione gradita (info@unionestilisti.it).