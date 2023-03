L’università compie trent’anni Gregori: vogliamo ancora crescere

di Angelica Malvatani

Compie 30 anni l’ente universitario del fermano, un compleanno importante che va celebrato come si deve, insieme con le scuole, il mondo del lavoro, il territorio tutto. Il bilancio di questo tempo è positivo e proficuo, registra una crescita dell’attività formativa e didattica continua, tanti i corsi di laurea, da ingegneria gestionale, infermieristica, logopedia, tutti con l’Università Politecnica delle Marche. A fare gli onori di casa il sindaco, Paolo Calcinaro: "Un momento forte, sono 30 anni di una realtà universitaria nata grazie alla lungimiranza di fermani doc che hanno visto la strada giusta. Oggi l’università qui è una realtà culturale ma anche sociale ed economica di livelli incredibili. Ho visto i numeri di questa università crescere in maniera rapida e significativa, con uomini e donne eccezionali, con i corsi che sono cresciuti in continuazione".

Gli indirizzi di ingegneria gestionale sono triplicati, è arrivata logopedia, da ultimo anche la laurea magistrale in scienze infermieristiche, tutte possibilità che portano giovani da fuori regione a vivere a Fermo e per il sindaco è tutta vitalità e economia che si muove. In platea c’è davvero tutto il mondo che conta, dalla Prefettura all’azienda sanitaria di Fermo, un territorio unito che sull’università non ha mai discusso, dalla Camera di commercio alla Fondazione Carifermo che hanno dato sempre un sostegno fondamentale e il pensiero va a Amedeo Grilli che tanto si spendeva, era uno dei visionari che ha creduto profondamente nell’università. Un pensiero affettuoso è arrivato anche dal vescovo Rocco Pennacchio: "Agli studenti e ai docenti dico di sentirsi parte di una unità, nel vivere lo studio con curiosità e passione che consente di avere uno sguardo complessivo. L’impegno nostro è quello di suonare le campane del Duomo per le lauree, per una festa che è di tutti".

Oggi l’Euf è guidato da Silvia Principi, i conti sono in ordine, si sono laureati qui 2233 giovani, 1616 dei quali in ingegneria. La spina dorsale dell’università regge e funziona e lo ribadisce il rettore, Gianluca Gregori: "Oggi qui c’è tutta la ‘governance’ del nostro ateneo, ed è raro che accada, tutti colleghi che hanno contribuito alla nostra presenza qui. La nostra è una popolazione che invecchia, nelle Marche ci sono ultra 65enni rispetto ai 14enni. Nella nostra regione il peso dei ragazzi che non lavorano e non studiano è del 18 per cento. L’andamento della provincia di Fermo vede un decremento della popolazione, in linea con quello regionale, sale l’indice di vecchiaia e aumentano le persone sole e la stima per il futuro è preoccupante. Diminuiscono le imprese, soprattutto quelle medio piccole artigianali, a Fermo parliamo di circa 18 mila imprese, la maggior parte di loro hanno meno di 50 addetti". La prima convenzione del 1992 porta la firma del rettore Bossi, poi nel ’98 con il rettore Pacetti, si partiva con ingegneria elettronica per arrivare ad oggi: "Abbiamo adattato la nostra presenza qui a fronte dei cambiamenti e di quello che serviva al territorio. lavoriamo per investire sui nostri giovani e per consolidare un futuro difficile che però possiamo costruire, insieme".