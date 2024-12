L’Università popolare festeggia tre anni attività

Fermo, chiesa del Santo Spirito più tardi ribattezzata di San Filippo. Fuori fa freddo. All’interno va un po’ meglio. L’Università Popolare celebra i suoi tre anni di vita e la tanta strada fatta sino ad oggi. Sul palco, quattro protagonisti: Ettore Fedeli, già sindaco di Fermo e presidente dell’Unipop; Marinella Corallini, già dirigente scolastico ed ora impegnata nel settore autobiografia; Luca Romanelli, consulente di direzione, e responsabile per la comunicazione; infine, Alessando Ciaudano, già direttore aziende private e attualmente motore mobile per la valorizzazione del verde in città. Per cogliere al volo la filosofia dell’Unipop basti pensare al significato latino di Università/Universitas: insieme di più cose, da cui comunità. È il punto fondamentale che Fedeli rimarca. Punto fondamentale e punto di forza. Viene in mente l’affresco di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo del Governo di Siena: 24 persone che tirano e portano una corda, e fanno grande la città. Ecco, plastico, l’obiettivo fermano. Allora, potremmo raccontare l’Unipop per i suoi corsi sulla memoria, la scrittura autobiografica, il welfare culturale, il verde, l’università di strada, l’alfabetizzazione, la scienza per tutti. È tutto vero e tutto in atto. Ma rischieremmo di lasciare in un canto la visione, la base, il piedistallo. Dove, qui, la visione è l’unità di intenti. Non l’omologazione, ma la partecipazione corale di gruppi, associazioni, realtà nei diversi ambiti impegnate, con i propri interessi, capacità, giudizi, talenti. Un insieme, alla latina, una universitas. Per far cosa? Per rendere ancora più attraente e importante questa città.

La pista già c’è, e non è quella del ghiaccio di piazza. Fermo, è la Città dell’Apprendimento e della Memoria, tra le 240 città del mondo, learning cities si dice in gergo. In Italia, c’è Torino e ci siamo noi. Un primato cui va riconosciuto il merito a Carlo Nofri, direttore dell’Istituto di grado universitario San Domenico. Gli olandesi verranno a conoscerci, dice Fedeli. Altri sono già arrivati. La nostra Città dell’apprendimento sarà tra gli attori principali nelle prossime ore a Doha, nel Qatar. Il sindaco Paolo Calcinaro, che subito dopo l’intervento volerà là, porterà con sé una valigetta di opuscoli riguardanti l’Unipop e i suoi corsi. Prima di partire ha svolto un intervento all’incontro passando in rassegna le realtà scolastiche fermane: dalle primarie sino all’università di Logopedia, Infermieristica, Ingegneria. Non manca di rallegrarsi del progetto di realizzazione di una Scuola Edìle. Fedeli coglie al balzo la notizia per rilanciare un vecchio progetto di Scuola per il restauro da impiantare a Carassai nella fermana Rocca Montevarmine. È poi la volta degli altri relatori e di alcune voci di associazioni che si ritrovano nel progetto universitas. In chiusura, il Presidente Unipop annuncia la prossima visita a Berlino dove da decenni operano con successo le università popolari. Al pomeriggio, si cambia. C’è la mostra dei manifesti degli eventi organizzati, c’è un momento di teatro e ce n’è uno di musica. Insomma, una Universitas a tutti gli effetti.

Adolfo Leoni