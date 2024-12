L’università Popolare inaugura l’anno accademico

L’Università Popolare di Fermo inaugura l’anno accademico 2024-25, oggi alle ore 10 presso l’auditorium San Filippo, con eventi e attività culturali che riflettono il fondamentale contributo alla crescita culturale e sociale del territorio. Una giornata per festeggiare i primi tre anni di vita, in cui l’Unipop ha avuto un ruolo centrale nel promuovere la cultura della memoria, l’apprendimento intergenerazionale e l’inclusione culturale, consolidando la nomina di ‘Learning City Unesco’ per il comune di Fermo: iniziative educative innovative, percorsi di formazione e progetti dedicati al benessere ambientale, a dimostrare come la cultura sia anche miglioramento della qualità di vita, coinvolgendo cittadini di ogni età. Il programma: alle 10.30, dopo i saluti istituzionali, il presidente di Unipop- Fermo, Ettore Fedeli, illustrerà attività in essere e programmi futuri; seguiranno, tre progetti specifici con Marinella Corallini, referente del circolo di scrittura e cultura autobiografica; Luca Romanelli, responsabile di comunicazione e portale dell’autobiografia; Alessandro Ciaudano, referente per la valorizzazione del ‘verde pubblico urbano ed extraurbano’. Dalle 16.00, il pomeriggio si aprirà con mostra e video celebrativo dei ‘primi tre anni’ dell’università. A seguire, performance artistiche: la giocoleria di Valerio Silenzi; il talento del rapper Kòstaco; il gioco teatrale ‘Amore e Follia’ con le allieve della scuola di teatro di Elisa Ravanesi; concerto ‘Cosa può insegnarci il Blues’ con Stefano Berdini e la OGM Blues Band, per concludere con ‘Las Sevillanas’, danza popolare spagnola eseguita dal maestro Jose Greco, con Lory Campanella e le sue allieve.