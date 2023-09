Luoghi di riflessione e creatività. Spazio Betti: esperimento riuscito

Un esperimento che ha riportato i giovani in centro storico e ha costruito luoghi di riflessione e creatività. SpazioBetti, un polo culturale che in questi mesi ha provato ad offrire alla città di Fermo opportunità artistiche, formative, di socializzazione, di intrattenimento e di promozione sociale è giunto al suo ultimo mese di attività. Stefano Ranieri, che ha curato il progetto, spiega che per finire in bellezza "abbiamo deciso di dare spazio ad una serie di laboratori per bambini e adulti coinvolgendo altre due realtà territoriali, l’Associazione per le idee e l’Associazione culturale Nyubu". Gli ultimi due mercoledì del mese saranno l’occasione per un piccolo ciclo di incontri chiamato ‘Per filo e per segno’ condotti dall’Associazione per le idee, i due appuntamenti saranno legati al mondo dell’incisione e stampa su linoleum e della rilegatura, due mestieri che abbiamo il piacere di presentarvi. Il ciclo è un invito ad approcciarsi con delle tecniche manuali artigianali, senza paura di non esserne all’altezza, è rivolto soprattutto a ragazzi e adulti che siano curiosi di conoscere, provare e cimentarsi nell’essere artista e artigiano per una sera. Oggi alle ore 18 ci sarà un Laboratorio di incisione e stampa su linoleum, attraverso la storia della stampa e della xilografia, si scoprirà l’arte dell’incisione. Verrà fornita una lastra di linoleum e con l’aiuto di sgorbie, inchiostro, rulli e torchio, si realizzerà la propria stampa. Il 27 settembre ore 18 sarà invece il giorno dedicato al Laboratorio di rilegatura. Il mestiere del rilegatore di libri è millenario e sta pian piano scomparendo. Verrà fatta una breve introduzione alla storia di questo mestiere e poi, utilizzando carte colorate, cartoncini, forbici, colla, filo, ago e tanta fantasia verrà realizzato un quaderno personalizzato. Gli ultimi giovedì invece saranno dedicati al ciclo ‘Risveglia la città’ condotti dall’Associazione Nyubu, e rivolti a bambine e bambini dai 6 anni in su, i laboratori di guerrilla art, invitano a lasciare il segno e a riappropriarsi della propria città attraverso la creatività. Si va in scena giovedì 21 settembre, alle 17,30 con ‘Lascia il segno’, un laboratorio creativo dove dar forma a stencil, cartoline e biglietti della fortuna da disseminare per le strade della città. Il secondo e ultimo incontro invece sarà giovedì 28 Settembre sempre alle ore 17.30 e avrà come titolo ‘Piccoli mondi’ e sarà un laboratorio di riciclo creativo dove attraverso l’immaginazione si costruiranno piccoli mondi a partire da semplici oggetti per riempire di magia gli angoli della città. Tutti i laboratori sono gratuiti, ma la prenotazione obbligatoria al 3313915148.