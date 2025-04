L’Uomo Gatto torna davanti alle telecamere

La musica gli scorre nel sangue, in parole e note. Lo ha dimostrato ancora una volta Gabriele Sbattella, in arte Uomo Gatto, che è tornato in televisione, dopo gli anni d’oro di Sarabanda. è stato tra i protagonisti di ‘Don’t forget the lyric’, la trasmissione de La9, condotta da Gabriele Censi, che mette insieme proprio appassionati di musica e di canto. "Stavo facendo altro, racconta Sbattella, lavoro come giornalista, controllavo la mail e ho trovato una conferma di iscrizione alla trasmissione da parte della produzione del programma. Ho capito poi che era stata mia moglie Elena ad iscrivermi. A quel punto ho partecipato con entusiasmo, prima ai provini e poi alle registrazioni, a Roma". Nel programma si canta, si devono sapere a memoria i testi dei brani, bisogna dimostrare ancora una volta di essere super competenti proprio in musica: "Sono riuscito a conquistare due premi, uno di 10 mila e uno di 5 mila, la soddisfazione è stata soprattutto quella di essere ancora in pista, di scoprire che sono ancora lo stesso appassionato che ha partecipato a Sarabanda, nel 2017". Oggi Sbattella è uscito dalla trasmissione, dopo aver vinto sei puntate, è tornato alla sua vita ma ha già in programma una serie di eventi in giro per l’Italia: "Mi sarebbe piaciuto che Porto San Giorgio, la mia città, riconoscesse il valore della mia esperienza e del fatto che ne ho portato il nome in televisione. Vorrà dire che dirò di essere di Monterubbiano, il paese dei miei genitori, per le mie partecipazioni future. In questi anni ho girato anche due film, mi piacerebbe molto farne un altro, chissà se le tante produzioni che arrivano nelle Marche non avranno uno spazio anche per me. E poi, sogno di partecipare a Tale e quale show. Mi avevano proposto di partecipare all’Isola dei famosi ma avevo appena perso mio padre e non mi sembrava per niente rispettoso. Sono sempre Gabriele, l’Uomo gatto è un gioco, il resto è la mia vita bella con mia moglie e il mare".

a.m.