‘L’uomo, il bambino e l’ambiente’: due giorni di dibattiti e confronti

Per il terzo anno consecutivo Montegranaro ospita un convegno la cui finalità è sensibilizzare alle tematiche ambientali, declinandole rivolgendosi all’infanzia, dal titolo ‘L’uomo, il bambino e l’ambiente’. Anche quest’anno, i due giorni di convegno sono resi possibili grazie alla sinergia che hanno messo in campo, il Rotary Distretto 2090, presieduto da Massimo De Liberato, e i club di Montegranaro col presidente Alfredo Medori, Alto Fermano e Sibillini guidato da Ferdinando Moretti, Fermo presieduto da Stefano Bizzarri e Porto San Giorgio, e che gode del patrocinio della Prefettura di Fermo e del Comune di Montegranaro, con la direzione scientificadi Simone Domenico Aspriello. Un meeting i cui contenuti scientifici sono stati curati dall’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Fermo la cui presidente, Anna Maria Calcagni, modera il primo incontro, del 16 maggio (inizia alle ore 18,30, Hotel Horizon), dall’Ordine degli Psicologi delle Marche e dalla Politecnica delle Marche.

L’appuntamento del 17 maggio, dalle ore 8,30, è al Teatro La Perla, dove oltre agli interventi intorno al fil rouge della due giorni: ‘Acqua. Il respiro del pianeta che vie’, ci sarà la premiazione del concorso per le scuole sul tema del meeting ‘L’uomo, il bambino e l’ambiente’. Ogni bambino partecipante sarà premiato con un poster e con la favola ‘Bea e la balena’. Infine, lo spettacolo ‘Extravaganza Magic Comedy’. L’altro ieri, alla presentazione nella sala consiliare, oltre ai vari presidenti e rappresentanti dei Club Rotary promotori, è intervenuto il sindaco Endrio Ubaldi che ha evidenziato l’importanza di appuntamenti di questo tipo, ringraziando il Rotary per il fatto di riuscire a dare continuità ad un filone tematico di cogente attualità e importanza, per sensibilizzare le nuove generazioni e le famiglie.

m.c.