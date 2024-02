"Lupi vicino al mare, siamo preoccupati"

Continuano gli avvistamenti di lupi, anche in zone vicine alla costa. Il rinvenimento nel fine settimana, di un esemplare investito ai confini tra Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio, è stato visto con una certa apprensione dai residenti. "Trovare un lupo a neanche un chilometro dal mare non è un fatto normale – il commento di chi ha segnalato l’accaduto – e, anche se dicono che non fanno del male, una certa preoccupazione c’è e crediamo che non debba essere sottovalutata". La presenza di un esemplare ai bordi della strada, inoltre, fa il paio "con le segnalazioni di cui abbiamo avuto notizia in questi ultimi giorni, secondo cui di lupi ne sarebbero stati avvistati tre nelle nostre zone. Insieme ad altre segnalazioni e avvistamenti nei dintorni, appare evidente – commentano anche alcuni cacciatori – che stiamo assistendo a una presenza fin troppo invasiva di questi animali in luoghi in cui non sarebbe affatto naturale trovarli".