Fermo, avvistato un lupo di notte vicino al centro storico

Montegiorgio (Fermo), 8 gennaio 2023 – Con l’inverno anche gli animali selvatici come i lupi si spostano verso le zone antropizzate della media Valtenna. Un fenomeno che negli ultimi anni si sta ripetendo con periodica costanza: i lupi nonostante siano animali schivi magari spinti dalla necessità di trovare cibo che in montagna inizia scarseggiare, si spostano in zone più comode anche a ridosso dei centri abitati.

Un lupo

L’ultima segnalazione risale circa alle 22 di venerdì sera quando un montegiorgese rientrando a casa in auto mentre transitava in via Madonna del Popolo fra il centro storico e l’area residenziale di Castagneto si è imbattuto in un esemplare solitario di lupo che camminava a ridosso della strada. L’animale, per nulla intimorito dal mezzo, ha proseguito tranquillamente per la sua strada. Sembra che quest’anno i lupi abbiano scelto di fermarsi a Montegiorgio, infatti, negli ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni da parte di alcuni residenti delle contrate a ridosso del capoluogo. Un paio di anni fa una coppia di giovani lupi era stata avvistata, in questo stesso periodo, a ridosso del capoluogo di Falerone, anche in quel caso i residenti segnalarono la presenza degli animali selvatici che dopo circa due settimane fecero perdere le loro tracce. La presenza dei questo lupo però ha creato una certa apprensione, soprattutto fra i possessori di animali domestici.