Lutto a Montegiorgio Addio a Carlo Cesoni, grande sportivo

Si è spento all’età di 73 anni Carlo Cesoni, grande tifoso e soprattutto socio del Montegiorgio Calcio, ma prima di tutto un grande appassionato di calcio che seguiva in tutte le sue declinazioni. La triste notizia della sua scomparsa è arrivata ieri mattina e subito la comunità ha mostrato la sua vicinanza al fratello Piero, ai figli Fabio e Cristian. Cesoni, ex insegnate di educazione fisica in pensione, ha contribuito nel corso dei decenni a far crescere intere generazioni di ragazzi di tutta la vallata, ma è senza dubbio nella sua quotidianità che esprimeva la sua essenza più vera.

Una persona ironica pronta con una battuta a strappare un sorriso, molto vicino alla sua Montegiorgio e grande appassionato di calcio, sempre presente a bordo campo per assistere alla partita o agli allenamenti del Montegiorgio Calcio, nonostante negli ultimi tempi avesse accusato qualche problema di salute. Il funerale si terrà oggi alle 10 nella chiesa di San Paolo a Piane di Montegiorgio.

a. c.