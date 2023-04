Lutto a Petritoli Addio all’imprenditrice Rosanna Santarelli

Una comunità in lutto, quella di Petritoli, per la scomparsa di Rosanna Santarelli, venuta a mancare all’età di 63 anni, venerdì sera, a seguito di breve malattia. Nota imprenditrice e madre dell’assessore al Comune di Petritoli, Marco Vesprini, Santarelli è stata tra le donne pioniere dell’imprenditoria femminile. Fondatrice del noto Tomaificio Rosy nel 1987, dopo una solida esperienza nel settore calzaturiero maturata fin da giovanissima, Santarelli ha conquistato la meritata fiducia sia nel settore professionale che istituzionale. Tra i primi colossi imprenditoriali che hanno creduto nei suoi valori di serietà e competenza trasferiti allo staff del tomaificio, si annovera il gruppo Tod’s basato su solida collaborazione ancora oggi. Non sono mancati riconoscimenti istituzionali per Santarelli, nominata alla presidenza del Comitato Impresa Donna. Un ruolo che ha visto la sua esperienza lavorativa ed il suo essere di ampie vedute, fondersi a sostegno dello sviluppo e consolidamento dell’imprenditoria femminile nel Fermano e nelle Marche. Carattere coraggioso, tenace e di straordinaria generosità d’animo, quello di Santarelli, che prima di essere imprenditrice era moglie di Gianfranco Vesprini, madre di Marco e Michele, a cui ha tramandato gli stessi valori umani che hanno fatto di lei persona onesta, leale e di integrità morale, e nonna amatissima dai nipoti Benedetta e Manuel. "Santarelli è stata una donna che ha dato tanto al nostro territorio comunale e provinciale. Figura importante per la nostra comunità – commenta il sindaco Luca Pezzani – all’assessore Vesprini e alla sua famiglia, esprimo le più sentite condoglianze a nome della nostra comunità". La camera ardente è stata allestita nell’abitazione della famiglia Vesprini. La cerimonia funebre per l’ultimo saluto a Rosanna Santarelli, si terrà questa mattina alle 11 nella chiesa di Santa Anatolia, a Petritoli.

Paola Pieragostini