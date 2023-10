’Ma che problemi hai’: il debutto alla regia teatrale di Riccioni

“Ma che problema hai?” è lo spettacolo scelto come anteprima della stagione di prosa 2023-2024. Sarà messo in scena al comunale alle 21.15 di sabato 28. Ieri è stato presentato dal regista, Simone Riccioni, insieme all’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti e alla presidente della Pro Loco, Giorgia Squardia: "A Porto San Giorgio mi sento a casa – esordisce Riccioni – perché il mio primo film, in quel caso da produttore, l’ho realizzato proprio in questa città nel 2016". Titolo “Come saltano i pesci”, regia di Alessandro Valori, ora scomparso. A “Ma che problemi hai?” per Riccioni è invece la prima regia teatrale. La storia che rappresenta è stata ideata da lui ma il testo è stato scritto da Valentina Capecci, sceneggiatrice molto importante la quale ha iniziato con i Cesaroni, Don Matteo, e riesce a raccontare i disagi giovanili di oggi in modo profondo e al tempo stesso divertente. Ed è ciò che emerge dallo spettacolo. Il cast degli attori, 11, è formato da tutti ragazzi della scuola di recitazione dello stesso Riccioni. "E’ uno spettacolo – spiega il regista – che parla di tanti ragazzi che si trovano in una sala di aspetto ognuno con delle problematiche: chi è un influenzer, quindi ha problemi con i social, chi è la snob, chi l’oca, chi le tre grazie indivisibili, chi ha dei problemi di balbuzie, chi si sente una vittima, chi un complottista. Sono tutti ragazzi in cerca di qualcosa, della propria unicità perché come ha detto un Santo prima di morire: nasciamo tutti originali, ma molti, ahimé, muoiono come delle fotocopie". Lo spettacolo sarà molto divertente in particolare perché affronta le varie tematiche con ironia e leggerezza. Il commento dell’assessore Lanciotti: "Ci tenevo molto a presentare lo spettacolo ’Ma che problemi hai?´ insieme al regista perché si tratta di un ritorno a Porto San Giorgio. L’obiettivo che mi sono data l’anno scorso alla mia prima esperienza era di avvicinare la gente al teatro dopo il covid. I numeri ci dicono che ci siamo riusciti, per cui quest’anno ho azzardato lasciando che ad aprire la stagione teatrale, anticipando i tempi, sia ’Ma che problema hai?’".

Silvio Sebastiani