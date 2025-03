Ma i sindacati lanciano l’allarme:: "Organici carenti, estate difficile"

Oltre gli annunci, sono tanti ancora i problemi di cui soffre la sanità fermana, lo sottolinea Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp, che spiega come la situazione del personale sanitario diventerà addirittura drammatica in vista dei mesi estivi, quando si dovranno garantire le ferie: "Intanto nessuna rassicurazione arriva da parte della Direzione sui rinnovi dei contratti a tempo determinato in scadenza nei prossimi mesi proprio a ridosso delle ferie estive e soprattutto le pochissime nuove assunzioni a tempo indeterminato, decise recentemente tanto sbandierate, non andranno ad aumentare numericamente infermieri, OSS o altre figure perché in gran parte riguardano dipendenti già in servizio a tempo determinato". Dal report consegnato dall’Ufficio del Personale alla CISL FP su le ore eccedenti lavorate dagli operatori e delle ferie maturate e non godute dal personale, la fotografia che appare è "di un’azienda che non vuole fare i conti con la vera e più grave emergenza della Sanità fermana cioè la carenza drammatica del personale. Eppure i numeri parlano chiarissimamente. Evidentemente dalle parti di Ancona o non li si vuole vedere oppure ci sono altre strategie in ballo che sono "a perdere" per il fermano. Sono complessivamente 22 mila circa le ore in eccedenza lavorate nell’anno 2024 dai dipendenti Ast Fermo rispetto a quelle dovute contrattualmente. Ammontano addirittura circa 140 mila le ore accumulate dal personale negli anni precedenti. Pure l’area amministrativa non scherza. Queste ore la AST ha nessuna intenzione né di pagarle né di farle recuperare". Il sindacato sta portando avanti le vertenze relative a questi periodi in tribunale a Fermo, tante anche le giornate di ferie non godute, il conto relativo all’anno 2024 è di circa 21.000 giorni, per questo si presenterà un esposto all’Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno al quale verrò chiesto di verificare la congruità dei turni di servizio, il rispetto dei riposi contrattuali e soprattutto perché in taluni reparti come ad esempio il Pronto Soccorso per gli OSS, vi siano turni mensili in cui è strutturalmente prevista l’eccedenza oraria contrattuale. Secondo il sindacato, la sanità fermana si sta reggendo sugli sforzi del personale e i problemi non tarderanno a farsi sentire, anche nelle strutture periferiche.