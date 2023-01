Ma il personale è ancora allo stremo

Dalla prima

"In pochissimi reparti, l’Oss è presente nel turno di notte. Questo, in una situazione soprattutto dell’area medica, che presenta pazienti da lungodegenza piuttosto che da reparti per acuti. Non dimentichiamo, prosegue Donati, che la degenza media dei malati in area medica presso il Murri è quasi doppia della media regionale. In tale situazione, con una carenza sensibile di Infermieri, l’assenza della figura OSS in tutti i turni e soprattutto la notte, rappresenta l’umiliante costatazione della pochezza del fermano in materia di assistenza sanitaria". Altra emergenza di Fermo è il Pronto Soccorso: "Mai negli ultimi 40 anni, la situazione è stata così critica. Non è solo questione di numeri di personale. Bisogna ammettere che la capacità di molti professionisti, presi a gettone o da cooperative, di fare squadra non può essere la stessa di un organico strutturato".